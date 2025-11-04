FINALIZÓ EL CURSO DE FORMACIÓN SOBRE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

La entrega de certificados del Aula Taller Móvil N° 67 se enmarca en el trabajo conjunto entre el Consejo General de Educación (CGE) y la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura. Esta acción forma parte de una política sostenida de formación y capacitación técnica destinada a generar nuevas oportunidades de aprendizaje para jóvenes y adultos de la ciudad, promoviendo la inclusión educativa y la inserción laboral en un contexto de transformación tecnológica e industrial.

El Programa Federal Red de Aulas Talleres Móviles del Consejo Federal de Educación, tiene como objetivo garantizar el acceso a la educación técnica y profesional en todo el territorio argentino, especialmente en aquellas zonas alejadas de los centros urbanos. Las unidades móviles están equipadas como verdaderos talleres itinerantes que permiten acercar la formación en oficios y especialidades a las comunidades locales, contribuyendo al desarrollo productivo y al fortalecimiento de la economía regional.

En este caso, el trayecto formativo “Introducción a la Automatización Industrial” brindó herramientas y conocimientos vinculados a los procesos de la industria 4.0, capacitando a los participantes en el uso de tecnologías aplicadas a la automatización y el control de sistemas industriales.

Durante el acto, se destacó el esfuerzo y la dedicación de los egresados, el acompañamiento de los docentes y coordinadores, y el compromiso institucional de todos los organismos intervinientes.

“Estamos viviendo un proceso de transformación en nuestra ciudad, la provincia y el país, que se compone de diversas caras y a medida que vayan consolidándose las políticas públicas que se vienen llevando adelante, las oportunidades serán cada vez mayores y para eso hay que estar preparados, formados, por eso felicito a quienes llevaron adelante esta etapa y a quienes la realizaron” remarcó el Intendente Francisco Azcué.

El Secretario de Desarrollo Humano Sebastián Arístide sostuvo que “para la realidad que estamos viviendo, no se imaginan la importancia que tiene poder contar con técnicos especializados. Estamos en tiempo de cambios y es importante estar preparados para lo que se viene”.

Por último el Subsecretario de Cultura y Educación Carlos Gatto manifestó que detrás de cada certificado “que hoy se entrega hay una historia de esfuerzo, compromiso y la decisión de apostar por el futuro. Este curso es el resultado de un trabajo conjunto entre el Consejo General de Educación y la Municipalidad, que tuvo como objetivo acercar más oportunidades de formación y desarrollo a los vecinos de la ciudad”.

Participaron del evento el concejal Emmanuel Godoy; la Directora de Educación, Nelida Amam; el Rector del Centro de Formación Profesional N° 2, Prof. Martín Piriz; el Jefe de Taller, Prof. Alejandro Abdala; el Coordinador del Aula Taller Móvil N° 67, Martín González; y el Instructor César Viveros Stricker.