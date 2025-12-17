Gran convocatoria en la primera jornada de pruebas del C.A. Las Heras

El Club Atlético Las Heras dio inicio este miércoles a la convocatoria abierta de jugadores, con una muy destacada respuesta: más de 100 futbolistas participaron de la primera jornada de pruebas, desarrollada en las instalaciones del Club Comunicaciones de Concordia.

La actividad, destinada a conformar el futuro plantel oficial en las categorías Primera División, Reserva y Sub-17, reunió a jugadores de distintos puntos de la ciudad y la región, reafirmando el crecimiento sostenido y el interés que despierta el proyecto deportivo del club.

Al respecto, el presidente del Club Atlético Las Heras, Gabriel Enguelberg, valoró el trabajo organizativo y el esfuerzo conjunto que permitió concretar la jornada:

“Estamos muy conformes con la convocatoria y con el desarrollo de esta primera jornada. Hubo un gran trabajo previo de organización y un esfuerzo conjunto entre dirigentes, cuerpo técnico y colaboradores. Que más de 100 jugadores se acerquen en el primer día habla del interés que genera el club y del proyecto que estamos construyendo”, expresó.

Por su parte, el director técnico Raúl García hizo hincapié en el aspecto deportivo y formativo de la prueba:

“Desde lo futbolístico fue una jornada muy positiva. Vimos buen nivel, jugadores con mucho potencial y una gran predisposición al trabajo. El deporte cumple un rol clave en la formación de las personas y estas instancias permiten brindar oportunidades y detectar talento”, señaló.

Desde la institución se destacó además el clima de respeto, compromiso y entusiasmo con el que se desarrolló la actividad, tanto por parte de los participantes como del equipo de trabajo.

El Club Atlético Las Heras agradece especialmente al Club Comunicaciones de Concordia por abrir sus puertas y por la excelente atención brindada, facilitando el desarrollo de la jornada en un marco óptimo.

Las pruebas continuarán mañana, jueves, en el mismo lugar y horario, dando continuidad a una convocatoria que sigue despertando gran expectativa.