EL GOBIERNO DE ENTRE RÍOS RECUPERÓ EL CAMPING LA TORTUGA ALEGRE

El camping La Tortuga Alegre ubicado en el Perilago de Salto Grande, volvió a quedar bajo control estatal tras la finalización de un proceso administrativo y judicial. El gobernador Rogelio Frigerio visitó el predio que pertenece a la Comisión Técnica Mixta (CTM), que se encuentra cedido en comodato a la provincia para su administración con fines turísticos.

Frigerio resaltó que la recuperación del predio era una medida esencial tras años de deterioro y mala administración. Al describir la situación previa del lugar, comentó que lo estaban recuperando "después de más de 20 años de ocupación y abandono en manos de unos vivos, en general, amigos del poder de turno". Aseguró que el objetivo central es restaurar y mejorar el espacio, indicando que lo van a "poner en valor, como estamos poniendo en valor el resto de las joyas turísticas de Concordia".

El gobernador también destacó la importancia estratégica de La Tortuga Alegre para el turismo provincial, especialmente en relación con la pesca deportiva del dorado, actividad a la que su administración le "pone muchas fichas". Recordó que, para potenciar el sector, han implementado una ley para prohibir la comercialización del dorado, porque entienden que esta actividad tiene un "potencial enorme para atraer más turistas a nuestra provincia". El mandatario se mostró seguro de que la recuperación del espacio favorecerá el "crecimiento y la afluencia de gente que venga a pescar dorado".

Acompañaron al gobernador el intendente de Concordia, Francisco Azcué; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; y el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), Eduardo Cristina. La visita se realizó tras la finalización del proceso administrativo y judicial que permitió que el camping La Tortuga Alegre, ubicado en el Perilago de Salto Grande, volviera a quedar bajo control estatal.

Por su parte, Collello dijo sobre el camping: "Esperemos que lo podamos poner a punto lo antes posible y esté abierto para todos".

En ese sentido, destacó que "la idea es como hacemos con todo, un trabajo en conjunto con el privado". Agregó que "por impronta del gobernador permanentemente nos sentamos con el sector privado para tocar la puerta, ver qué necesitan y unir esfuerzos, para que esto vuelva a ser una joya turística como supo ser y deje de ser un monumento a la desidia", cerró.

DÍA HISTÓRICO

El intendente Azcué destacó la importancia del paso dado por el Gobierno Provincial, remarcando que se trata “de un día histórico para Concordia, la región y la provincia. Esto se logró tras dos años de trabajo y de una decisión política firme. Nos dolió mucho ver cómo durante años este lugar se fue deteriorando”.

Azcué sostuvo que “queda mucho por hacer, tenemos la esperanza de que cuando hay honestidad, trabajo y decisión, se pueden recuperar estas joyas que son de todos”.

A su momento, Eduardo Cristina señaló que la puesta a punto de lugares como La Tortuga Alegre "es un motivo de alegría para los concordienses y entrerrianos". Enfatizó que este logro se da después de que el organismo a su cargo enfrentara serias irregularidades administrativas. Respecto a su habilitación, Cristina aclaró que todavía falta la puesta a punto y que la apertura al público se dará cuando la justicia lo determine y el predio esté en condiciones. El objetivo principal es brindar seguridad a los visitantes, para que acampantes, turistas y pescadores "se sientan realmente resguardados y cuidados". Además, informó que, por el momento, la gestión de La Tortuga Alegre estará a cargo de Codesal, aunque se realizarán licitaciones públicas para los servicios de proveeduría y cantina.

El conflicto se había originado por la ocupación irregular del camping, ante lo cual la provincia promovió una demanda de desalojo contra los ocupantes. En diciembre de 2024 el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Concordia ordenó la desocupación inmediata y la restitución del predio al Estado provincial. La sentencia fue confirmada por la Cámara Civil y Comercial de Concordia, dejando firme el fallo y consolidando la recuperación del camping La Tortuga Alegre para la sociedad entrerriana