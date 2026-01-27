GRAN INICIO DEL CARNAVAL DE CONCORDIA

El Carnaval de Concordia tuvo una primera noche exitosa, con una gran presencia de público en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, en un comienzo que no se registraba con esta convocatoria desde hace muchos años.

En materia organizativa, se destacó la implementación del nuevo acceso por calle Teniente Ibáñez, que permitió un ingreso más ágil al predio, y el correcto funcionamiento del sistema de entradas con código QR, una herramienta que fue bien recibida por el público. Desde la organización se informó que se continuará trabajando y ajustando este sistema para seguir mejorando la experiencia de ingreso.

Cabe destacar que todos los accesos al Corsódromo se habilitan a partir de las 20 horas, para que el público pueda ingresar con tranquilidad, ocupar sus lugares y esperar cómodamente el inicio del espectáculo.

Si bien durante esta primera noche se aplicaron medidas en los accesos por Mendiburu y Própero Bovino, para la segunda noche, el próximo sábado 31 de enero, se prevé ampliar y optimizar estos ingresos para hacerlos aún más prácticos para vecinos y turistas.

El director del Ente Permanente de Carnaval, Dr. Luis Sánchez, señaló: “Estamos muy conformes con este comienzo, tanto por la respuesta del público como por el funcionamiento de los nuevos accesos y del sistema QR. Vamos a seguir trabajando noche a noche para mejorar cada detalle”.

Las comparsas iniciaron el Carnaval 2026 con un nivel de preparación superior al 95%, demostrando el enorme trabajo realizado durante todo el año por carnavaleros, carroceros, cuerpos de baile y reinas.

Desde la organización agradecieron especialmente a los vecinos, turistas y carnavaleros por darle vida a esta gran fiesta popular, e invitaron a seguir todas las novedades a través de las redes oficiales. El Carnaval de Concordia, el más pasional del país, ya está en marcha.