Maratón de la Mujer - Inscripciones presenciales

LLEGA LA PRIMERA ETAPA DE INSCRIPCIONES PRESENCIALES PARA LA MARATÓN DE LA MUJER

Siguen los preparativos de cara a la 16° edición de la Maratón de la Mujer en Concordia, que se disputará el domingo 8 de marzo y que tendrá como lugar de largada y llegada la plaza 25 de Mayo en las puertas de la Municipalidad de Concordia, donde se correrán 5 kilómetros, con horario de partida a las 9 de la mañana.

A buen ritmo siguen las inscripciones online (https://www.encarrera.com.ar/maratondelamujer/), que se tomarán hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Quienes no hayan registrado el trámite no podrán participar de la competencia.

Por otra parte, desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB informaron que este jueves 29 y viernes 30 de enero se realizará la primera ronda de inscripciones presenciales. La misma se realizará en el Centro de Información Turística (CIT) de calle Mitre y Pellegrini en el horario de 19 a 21 horas.

Vale recordar que las primeras 70 participantes que abonen la inscripción de manera presencial se llevarán una remera obsequio de la edición 2025. Además, se informó que las inscripciones presenciales continuarán el jueves 12 y viernes 13 de febrero; jueves 19 y viernes 20 de febrero; martes 3 y miércoles 4 de marzo en la semana previa a la maratón.

Vale recordar que en esta primera etapa de inscripciones, el costo de la inscripción será de 25 mil pesos y se podrá abonar hasta el 31 de enero. Ya desde el 1 de febrero el valor de la inscripción pasará a 30 mil pesos.

Prensa Amigos del MTB