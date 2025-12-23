INSCRIPCIONES PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES FRUTÍCOLAS A RÍO NEGRO Y NEUQUÉN

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo y la Dirección de Empleo, informa que a partir del lunes 29 de diciembre de 2025 comenzará la inscripción para el traslado de trabajadores frutícolas hacia las provincias de Río Negro y Neuquén.

Detalles de la inscripción:

Fecha: Desde el 29/12/2025 hasta completar el cupo disponible (240 inscriptos).

Horario: De 08:00 a 12:00 hs.

Lugar: Oficinas de la Dirección de Empleo, primer piso del Centro Cívico de Concordia (Pellegrini y Mitre).

Salidas de los colectivos:

Los colectivos partirán desde la Terminal de Ómnibus de Concordia los días 9, 11, 12 y 14 de enero de 2025.

Documentación requerida (fotocopias):

DNI

Recibo de sueldo (Río Negro o Neuquén).

Constancia o telegrama de convocatoria de la empresa.

Los cupos son limitados. Las personas interesadas deben concurrir en los días y horarios indicados para realizar la inscripción correspondiente.