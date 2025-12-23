Local Concordia

DEBIDO A TRABAJOS DE CARA AL CARNAVAL 2026 SE CIERRA EL PREDIO DEL CORSÓDROMO

23 diciembre, 2025
maxi
DEBIDO A TRABAJOS DE CARA AL CARNAVAL 2026 SE CIERRA EL PREDIO DEL CORSÓDROMO

El Ente Permanente de Carnaval de Concordia informa a la comunidad que el predio del Corsódromo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, debido a tareas logísticas vinculadas a la descarga de estructuras que implica la presencia de un importante movimiento de camiones en el lugar.

La medida se adopta con el objetivo de garantizar la seguridad de trabajadores, vecinos y personas que habitualmente circulan por el lugar, mientras se desarrollan estos trabajos esenciales para la organización del Carnaval.

Se solicita a la comunidad no ingresar al predio hasta que finalicen las tareas mencionadas y se comunique oficialmente la reapertura. Se agradece la comprensión y colaboración de todos.

