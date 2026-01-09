PREVENCIÓN, PLANIFICACIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD: CLAVES ANTES DE LA MARATÓN DE REYES

A horas de una nueva edición de la Maratón de Reyes, uno de los eventos deportivos y sociales más emblemáticos de la ciudad, los equipos de salud de la Clínica del Deportista de Concordia y la Secretaría de Salud de la Municipalidad coinciden en un mensaje central: la prevención es tan importante como el entrenamiento.

Diego Sauré, Secretario de Salud De Concordia, remarca que toda actividad física de alta exigencia conlleva un riesgo, especialmente cuando se desarrolla en condiciones de altas temperaturas, propias del mes de enero. Las estadísticas indican que el riesgo de eventos cardíacos es del 2%, pero suficiente como para reforzar medidas de cuidado individuales y colectivas".

Además explicó que para este sábado: "el sistema de salud se prepara con un operativo especial que incluye 10 ambulancias medicalizadas, dos cuatriciclos, una carpa sanitaria de alta complejidad y profesionales especializados para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad".

En paralelo, se insiste en la importancia de escuchar al cuerpo durante la carrera. Ante dolor, fatiga excesiva o malestar, la recomendación es clara: bajar el ritmo, detenerse y priorizar la salud. La hidratación adecuada antes y durante la competencia no es opcional, es una condición básica para reducir riesgos.

Por otro lado, desde la clínica del Deportista el Médico Clínico Jorge Locasso, mantiene que: "el cuidado comienza mucho antes del día de la carrera. En estas semanas de entrenamiento, marcadas por el calor, se aconseja realizar actividad física antes de las 10 de la mañana o después de las 18 horas, evitando los horarios de mayor carga térmica. Entrenar fuera de esos rangos incrementa el riesgo de deshidratación y golpes de calor, por lo que, si no se pueden respetar estos horarios, lo más prudente es no entrenar".

La Nutricionista Gisel Sarrasqueta, desde el enfoque nutricional, el mensaje que deja es igualmente: "no se improvisa la alimentación el día de la carrera. No saltear comidas, asegurar un buen desayuno con hidratos de carbono, planificar el almuerzo, la merienda y colaciones previas es fundamental para contar con energía suficiente. Los días previos deben incluir una dieta equilibrada con frutas, verduras y alimentos de fácil digestión, y la recuperación posterior también forma parte del proceso saludable".

Finalmente, el Médico Clínico, Claudio Tejera, destaca una recomendación que se sostiene: "realizar un chequeo médico previo. Un control clínico básico, con análisis de sangre y estudios de funcionalidad cardíaca, permite detectar factores de riesgo y brinda mayor seguridad tanto al corredor como al sistema sanitario. Consultar al médico de cabecera y no subestimar estos controles es una decisión responsable".

La Maratón de Reyes se vive como una fiesta popular, pero también como un desafío físico. Prepararse, cuidarse y respetar los propios límites es la mejor manera de cruzar la meta: con salud.