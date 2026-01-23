LA DIRECCIÓN DE EMPLEO INICIÓ NUEVAS BÚSQUEDAS LABORALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo, informa el inicio de nuevas búsquedas de perfiles laborales en empresas locales de los rubros gastronómico y librería, enmarcadas en el Programa de Entrenamiento para el Trabajo (EPT), una herramienta destinada a fortalecer la empleabilidad y promover la inserción laboral mediante prácticas formativas en ámbitos reales de trabajo.

Estas búsquedas representan las primeras acciones del año vinculadas a los objetivos trazados por el área de Empleo, orientados a generar oportunidades concretas y a consolidar el vínculo con el sector productivo local.

Al respecto, la jefa del Departamento de Empleo, Claudia Cevey, señaló: “Con el inicio de estas búsquedas laborales damos comienzo a los objetivos planteados para este año, poniendo en marcha políticas activas de empleo que permitan acercar oportunidades reales a quienes están buscando insertarse o reinsertarse en el mercado laboral”.

Por su parte, el Director de Empleo Municipal, Juan Manuel Scarzello, destacó el trabajo articulado con el sector privado: “Estas búsquedas son resultado de una articulación sostenida con empresas locales, que confían en la Dirección de Empleo como espacio de vinculación. Nuestro objetivo es generar una interacción laboral firme, que permita empleo genuino y un crecimiento conjunto entre el sector público y privado”.

BÚSQUEDAS LABORALES

Las vacantes disponibles incluyen:

Empresa gastronómica: Ayudante de cocina (2 vacantes).

Empresa del rubro librería: Atención al público (5 vacantes).

Empresa gastronómica (panificados): Ayudante de panadería, ayudante de pastelería y atención al público (8 vacantes en total).

Las personas interesadas deberán presentar CV actualizado y copia del DNI en el Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini, 1º piso), de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.

MÁS INFORMACIÓN

Las búsquedas y novedades pueden consultarse en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia:

Instagram y Facebook: @concordia.produccion

LinkedIn: perfil oficial de la Dirección de Empleo

Para consultas presenciales, acercarse a la Dirección de Empleo Municipal.