FERIA PASEO DEL RÍO “EDICIÓN VERANO”

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria Paseo del Río “Edición Verano”, que se realizará el domingo 25 de enero, a partir de las 18:00 horas, en la zona de Playa Los Sauces, Costanera de Concordia.

La tradicional feria contará con la participación de emprendedores, artesanos y productores locales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal, promoviendo el trabajo local y la economía social.

La propuesta está pensada como un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, en un entorno natural privilegiado, ideal para disfrutar de una tarde al aire libre en familia, acompañando y fortaleciendo el desarrollo de los emprendimientos de la ciudad.