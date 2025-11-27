LA MUNICIPALIDAD INAUGURÓ SISTEMA DE CÁMARAS Y ALARMAS VECINALES EN BENITO LEGERÉN

La Municipalidad de Concordia llevó adelante la inauguración del Sistema de Cámaras de Seguridad y Alarmas Comunitarias en el Barrio Benito Legerén, un paso significativo dentro de las políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana.

Durante la actividad, el Intendente Francisco Azcué destacó el valor del trabajo conjunto con la comunidad y subrayó que “cuando trabajamos codo a codo con los vecinos, los resultados llegan más rápido y son más sólidos” remarcando que la incorporación de cámaras y alarmas “no solo mejora la seguridad del barrio, sino que también demuestra un Estado presente, que escucha y da respuestas concretas”.

Además, adelantó que en los próximos días comenzará la repavimentación de una de las arterias principales del barrio, una obra esperada por mucho tiempo y que mejorará la circulación y la calidad de vida de los habitantes.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, remarcó que este avance “es un logro colectivo, fruto de una comunidad organizada y participativa”. Agregó que las políticas de seguridad comunitaria impulsadas por la gestión municipal “se fortalecen cuando el vecino colabora, propone y se involucra, porque eso potencia todo nuestro trabajo”.

En la misma línea, el Director de Participación Ciudadana, José Vedoya, señaló que “la participación vecinal es fundamental: cada aporte, cada inquietud y cada reunión se transforman en decisiones concretas como la que hoy celebramos”. Afirmó además que el municipio continuará profundizando este enfoque en todos los barrios de la ciudad, convencido de que “los mejores resultados se logran cuando el vecino es protagonista”.

La inauguración del nuevo sistema de videovigilancia y alarmas consolida a Benito Legerén como un ejemplo de articulación entre instituciones y comunidad, reafirmando una gestión municipal que apuesta a la proximidad, la presencia territorial y la construcción conjunta de soluciones para la seguridad y el desarrollo barrial.

El acto contó con la presencia del Subsecretario de Obras Públicas Mateo Sastre y el Coordinador de Presupuesto Participativo, Sebastián Reinafe, además de vecinos del lugar.