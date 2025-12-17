MÁS DE 700 INTEGRANTES DE COMPARSAS PARTICIPARON DE LA JORNADA INTEGRAL DE SALUD DEL CARNAVAL 2026

El Ente Permanente de Carnaval, junto a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, llevó adelante una Jornada Integral de Salud destinada a integrantes de comparsas, en el marco de la preparación para el Carnaval 2026.

La actividad se desarrolló durante los días 15 y 16 de diciembre donde más de 700 integrantes de las distintas comparsas de la ciudad accedieron a controles de apto físico, stand voluntario de ITS y control de vacunación, fortaleciendo el cuidado integral de la salud de quienes forman parte de esta fiesta popular.

El presidente del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, destacó la importancia de la jornada y la respuesta obtenida: “Tuvimos una participación muy importante, con más de 700 integrantes de comparsas que se acercaron a realizar sus controles. Esto demuestra el compromiso de cada comparsero con su salud y con el Carnaval”.

Asimismo, Sánchez remarcó el valor del trabajo articulado entre las áreas municipales: “Estas jornadas son fundamentales para garantizar un Carnaval seguro y cuidado. El trabajo conjunto con la Secretaría de Salud y el Municipio nos permite acompañar a las comparsas no sólo desde lo artístico, sino también desde la prevención y el bienestar”.

Finalmente, el titular del Ente señaló que este tipo de acciones continuarán realizándose: “Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el Carnaval de Concordia, cuidando a quienes lo hacen posible y consolidando una fiesta cada vez más organizada, responsable e inclusiva”.

La Jornada Integral de Salud se enmarca en una política sostenida de acompañamiento a las comparsas, reafirmando el compromiso del Estado municipal con una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad.