“UN CANTO PARA LA CIUDAD”: CONCORDIA CELEBRA LA NAVIDAD Y LOS 100 AÑOS DEL CAMPANARIO DE LA CATEDRAL

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, invita a la comunidad a participar de “Un Canto para la Ciudad”, una propuesta cultural y comunitaria que se realizará el viernes 19 de diciembre a las 20:30 horas, en la intersección de Urquiza y 1º de Mayo, en vísperas de la Navidad.

Se trata de un encuentro que propone celebrar la unión, la familia y la gratitud a través de la música, la danza y el arte, generando un espacio de emoción colectiva donde lo más valioso es compartir en comunidad. En esta edición, la actividad se enmarca además en la conmemoración de los 100 años del Campanario de la Catedral San Antonio de Padua, símbolo histórico y patrimonial que forma parte de la identidad de la ciudad.

El subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, destacó que “este encuentro busca que la ciudad vuelva a reunirse desde el arte, desde el canto colectivo y desde la emoción compartida. La Navidad es una fecha que nos invita a reencontrarnos y a valorar lo comunitario, y hacerlo a través de nuestros coros y artistas locales tiene un sentido muy profundo”. En ese sentido, remarcó que “la celebración del centenario del Campanario nos permite también mirar nuestra historia, reconocerla y traerla al presente como parte de lo que somos como comunidad”.

La propuesta contará con la participación de nueve coros de la ciudad, entre ellos el Coro de Cámara de la Municipalidad de Concordia, la Cantoría de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el Coro del Centenario, el Coro Estable de Concordia, el Coro Renacer del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales, el Coro de Niños y Jóvenes del Sagrado Corazón, el Coro Tahil Mapu de la UNER, el Coro Cantabile y el Coro Amici. Los coros realizarán su ingreso cantando por la Peatonal, desde calle Urdinarrain hasta 1º de Mayo, avanzando al unísono hasta el punto de encuentro, generando una experiencia artística abierta y participativa para toda la comunidad.

El evento contará además con el acompañamiento de la Academia de Danzas Pavlovha, que presentará un fragmento de su reconocido musical navideño, y del Ballet Folclórico Juvenil “Alitas de mi Patria”, con su puesta “Desde el Alma”, un pesebre folclórico que pone en valor las tradiciones, la identidad cultural y los valores de unión familiar.

Uno de los momentos centrales de la noche será la conmemoración de los 100 años del Campanario de la Catedral San Antonio de Padua, que incluirá un repique especial de campanas, símbolo que históricamente acompañó a la ciudad en momentos de encuentro, celebración y memoria colectiva.

La jornada tendrá su cierre con un show en vivo, pensado para bailar, disfrutar y compartir en familia, completando una noche de celebración, cultura y comunidad.

Desde la Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura se agradece el acompañamiento de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, así como el apoyo de los locales gastronómicos Bar Ideal, El Ciervo y Cristóbal Café, cuyo compromiso hace posible la realización de esta propuesta abierta a toda la comunidad.

“Un Canto para la Ciudad” invita a vivir la Navidad desde el encuentro, la música y la identidad compartida, reafirmando el valor del arte como puente de unión para Concordia.