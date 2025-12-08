NOTICIA IMPORTANTE CODESAL

COMUNICADO OFICIAL

para la comunidad:

Desde CODESAL informamos que en la tarde del sábado 7 de diciembre se registró un incidente en el sector de piletas pasivas, donde una menor introdujo accidentalmente su brazo en el desagote del piletón luego de que se rompiera la rejilla plástica que cubre dicho sector.

El personal de CODESAL intervino de inmediato, resguardó el área y convocó al servicio de emergencias 107 y a Bomberos Voluntarios. El procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos establecidos, siguiendo las indicaciones de los profesionales hasta la llegada de los equipos especializados.

La menor fue asistida, liberada sin complicaciones mayores y trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat para una evaluación más completa. Los profesionales del nosocomio confirmaron que no presentaba lesiones óseas ni daños en tejidos o partes blandas, siendo posteriormente dada de alta con pautas de control.

Agradecemos el rápido accionar del personal de salud y de las fuerzas intervinientes, así como la colaboración de los visitantes presentes. Reiteramos que el complejo cuenta con medidas y protocolos de seguridad activos en todas sus instalaciones, y recordamos la importancia de respetar las indicaciones y señalización para prevenir situaciones de riesgo.

Afortunadamente, la menor se encuentra en buen estado y no hubo consecuencias graves.

Asimismo, agradecemos especialmente a los medios de prensa que se comunicaron con nuestra institución para consultar y constatar la veracidad de lo ocurrido, priorizando una información responsable y precisa.

Lamentamos que existan medios y páginas que difundieron versiones incorrectas o imprecisas, generando preocupación innecesaria y desmereciendo el trabajo que venimos realizando y mejorando con gran esfuerzo, dedicación y responsabilidad. Valoramos profundamente a quienes, con profesionalismo, verificaron los datos antes de publicar la información.