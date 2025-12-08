EL PROGRAMA DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS YA BENEFICIA A 1.900 FAMILIAS

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, continúa avanzando según lo planificado en la etapa Primavera–Verano del Programa de Huertas Agroecológicas Familiares, alcanzando a 1.900 familias, lo que representa un 95% del objetivo total, fijado en 2.000 hogares para este año.

En esta nueva etapa, el equipo del Departamento de Economía Social —dependiente de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo— llevó adelante jornadas de trabajo en los barrios La Colina, Gruta de Lourdes y Tavella Sur, donde se realizó entrega de plantines de estación, semillas y materiales informativos, además de brindar capacitaciones prácticas en técnicas de cultivo, manejo del suelo y huerta sustentable.

El programa no sólo continúa creciendo territorialmente, sino que además profundiza su componente educativo. En esta ocasión, se realizó una visita a la Escuela Primaria N°38 "Luis Nicolás Cayetano Palma" ubicada en el barrio Coelho en Estación Yuquerí, donde se compartió información con padres y alumnos sobre la importancia del autocultivo, la soberanía alimentaria y las prácticas agroecológicas como herramientas para fortalecer la economía familiar y promover hábitos saludables desde edades tempranas.

La presencia del programa en instituciones educativas se consolida como un eslabón clave en la transmisión de saberes y valores vinculados al cuidado de la tierra y la producción sustentable.

El jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, destacó el avance del programa y la respuesta de la comunidad: “Llegar a 1.900 familias es un logro enorme para todo el equipo y para la ciudad. Significa que miles de hogares están incorporando prácticas de cultivo que mejoran su alimentación y su economía. La participación de los vecinos es fundamental, y vemos un gran entusiasmo en cada barrio que visitamos”.

Además, Parra subrayó el valor del trabajo articulado con las escuelas: “La educación es el motor del cambio. Cuando los chicos y sus familias aprenden sobre producción sustentable, ese conocimiento se multiplica. Las escuelas se transforman en espacios donde sembramos valores que acompañan toda la vida”.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo remarcaron que el Programa de Huertas Agroecológicas Familiares continúa afianzándose como una política pública de impacto real, fortaleciendo la economía doméstica, promoviendo hábitos saludables y potenciando el trabajo comunitario en toda la ciudad.

JORNADA DESTINADA A PERSONAS MAYORES

Esta semana el Programa de Huertas Agroecológicas Familiares continuará con sus actividades, en este caso promoviendo la producción de alimentos saludables, el autoconsumo y la vida activa de las personas mayores.

La jornada tendrá lugar el jueves 11 de diciembre, de 09:30 a 11:00 horas, en el Centro de Jubilados y Pensionados “Plaza Sol”, ubicado en Entre Ríos 1177, donde se realizará la entrega de plantines de estación y una capacitación sobre técnicas de cultivo para fortalecer la huerta familiar.

La actividad está destinada a personas mayores, interesadas en iniciarse o seguir desarrollando su propia huerta agroecológica en el hogar.