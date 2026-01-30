SE PRORROGA LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDE S, LADO AIRE, DEL AEROPUERTO “J.J. PIERRESTEGUI”

SE PRORROGA LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES, LADO AIRE, DEL AEROPUERTO “J.J. PIERRESTEGUI”

El Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto Concordia (E.D.A.A.C.), informa que debido al interés generado y ofrecer más tiempo para la presentación de la documentación requerida, la Licitación Pública Nº 01/2026 que convoca a interesados en la prestación del servicio de limpieza y mantenimiento de espacios verdes, lado aire, del Aeropuerto de Concordia “Comodoro J.J. Pierrestegui” se prorroga hasta el próximo 18 de febrero.

El servicio a contratar deberá garantizar un alto estándar de calidad en todas las actividades requeridas, incluyendo la limpieza integral del área, corte de césped, remoción de malezas. Los sectores a mantener comprenden una superficie aproximada de 65 hectáreas.

Es de vital importancia que el proveedor que resulte seleccionado cuente con la experiencia y capacidad técnica necesarias para asegurar la correcta prestación del servicio y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego.

Quiénes estén interesados en participar y deseen visitar el predio, podrán solicitar turnos a través del e-mail ente, adjuntando DNI. Las visitas se realizarán de lunes a viernes, entre las 7 y las 10 de la mañana.

El retiro del pliego podrá realizarse en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia, sito en calle Mitre Nº76, Planta Baja, en días hábiles de 7 a 13 horas. Por informes, los interesados deberán dirigirse mediante nota a dicha Dirección Tel.: 429-1300 Int. 162-163. E-mail: proveedores

Link Acceso Pliego de Bases y Condiciones: https://www.concordia.gob.ar/noticias/compras/licitaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-n%C2%BA-012026-%E2%80%93-edaac