HABILITAN UN NUEVO PUNTO PARA EL PAGO DE CUPONES DEL CARNAVAL

El Ente Permanente del Carnaval informa que se habilitó un nuevo punto para el pago de cupones del Carnaval de Concordia, con el objetivo de brindar mayor comodidad, accesibilidad y alternativas al público.

El pago de cupones podrá realizarse en las oficinas del Ente Permanente del Carnaval, ubicadas en San Lorenzo Oeste 101, los días jueves y viernes en el horario de 9 a 12 y de 18 a 21 horas, y los sábados de 9 a 12 horas.

En este punto de atención, los medios de pago habilitados serán exclusivamente tarjetas y transferencias, no aceptándose dinero en efectivo, ampliando así las opciones disponibles para quienes deseen adquirir sus entradas de manera más ágil y segura.

Al respecto, el director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, expresó: “Decidimos sumar este nuevo espacio en San Lorenzo para facilitar el pago de cupones y acercar el carnaval a los vecinos, ampliando los lugares de atención y mejorando la experiencia del público”.

Asimismo, destacó: “Nuestro objetivo es que el acceso al carnaval sea simple y ordenado, ofreciendo información clara y opciones seguras para todos”.

Desde el Ente Permanente del Carnaval se invita a la comunidad a utilizar este nuevo punto habilitado y a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales, recordando que el Carnaval de Concordia constituye una de las principales expresiones culturales y turísticas de la ciudad.