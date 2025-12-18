EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO ESTARÁ LIBERADO DESDE EL 23 DE DICIEMBRE AL SÁBADO 3 DE ENERO

La Municipalidad de Concordia, como medida de acompañamiento al sector comercial y en el marco de las celebraciones de fin de año, dispuso la liberación del estacionamiento medido desde el 23 de diciembre al sábado 3 de enero inclusive.

Con esta medida, se busca acompañar a la comunidad en los días de mayor movimiento, promoviendo un tránsito más ágil y un acceso más simple a comercios y servicios.

El Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio destacó que “es una medida que se enmarca en las vísperas de las fiestas y el aumento de la actividad comercial en el zona céntrica. El objetivo es fomentar el consumo local y acompañar el trabajo de comerciantes y vecinos durante una de las épocas de mayor movimiento del año”.

El servicio volverá a funcionar normalmente a partir del lunes 5 de enero, en los horarios habituales.