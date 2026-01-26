TRES HOMBRES SOSPECHADOS DEL DELITO DE DAÑO EN UN ESTABLECIMIENTO RURAL DE CHAÑAR

En el marco de los Operativos Campo Seguro, personal de la Comisaría Chañar dependiente de la Jefatura Departamental Federal, durante la tarde de este domingo, intercepto a tres sujetos sospechosos de haber provocado daños en un establecimiento rural de la zona.

Los demorados, un hombre de 31 años oriundo de Pilar, Buenos Aires, otro de 32 años de Rosario, Santa Fe, y un tercero de 25 años de Diamante, Entre Ríos, fueron interceptados en la Ruta 22 a un kilómetro de la comisaría, mientras se conducian peatonal, y trasladados a la Jefatura Departamental para su correcta identificación y puesta a disposición de la Fiscalia en turno, ya que conforme surge prima fácie y de las descripciones, se trataría de los mismos que momentos antes habrían ingresado y perpetrado una serie de daños en un establecimiento rural cercano.

Mientras tanto, el propietario del establecimiento, radicó la correspondiente denuncia por los daños sufridos en su campo ubicado en el Distrito Chañar, Federal. Por cuanto los tres inculpados fueron supeditados a la causa.