Vecinos, autoconvocados del barrio Sarmiento, presentarán Reclamos por abandono en la municipalidad de Concordia “Estado Ausente” sic

Para: Maximiliano Peisojovich

En la noche de este viernes 23 de enero, vecinos autoconvocados del B°Sarmiento, alrededor de 30 personas mal acostumbrandos a los funcionarios para que resuelvan problematicas barriales, saliendo a la calle para que los políticos vean que no respondemos ni a los gobiernos de turno ni a la burocracia de comisiones o personajes auto referenciados, nuevamente en asamblea solocitamos con urgencia se mantengan los espacios públicos de las plazas del barrio, encontrar una solución urgente a los posibles "basurales" a cielo abierto en distintos esquinas del barrio, sugiriendo que de nl encontrar una solución se solicitará que los recolectores recorran todas las calles inclusive las cortadas internas. Por otro lado denunciamos públicamente que los laterales del CIC Victor Oppel no tienen declaraciones de reserva natural, ni tampoco una réplica del amazonas, así mismo los terrenos lindante al polo Productivo ubicado por calle Moulins; es un juntadero de mugre, nido de roedores y víboras como también " aguantadero" de vagos y ese lugar es un espacio estatal em donde hasta los recursos humanos como los de seguridad urbana no pueden cumplir su labor porque quien debería resolver esos problemas es el municipio. Al igual que los terrenos lindante del polo. El Bacheo prometido fue "un parche", desde hace 3 meses nunca más aparecieron. Tenemos un pino en una plaza que se va a caer sobre la casa de una vecina. Y varios reclamos más. No aseguramos cortar una calle, no sabemos si reclamaremos en la municipalidad lo que si garantizamos que una vez presentado el reclamo iremos puerta por puerta, oficina por oficina de los funcionarios que correspondan a cada vecino y vecina que no sea escuchado.