VIBRANTE VEL​ADA BOXÍSTICA EN EL CLUB NEBEL

24 enero, 2026
maxi
VIBRANTE VELADA BOXÍSTICA EN EL CLUB NEBEL

Organizada por la Comisión Municipal de Boxeo, la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia, el Club Defensores del Barrio Nébel y el promotor Gustavo “Perrito” Victtori, este viernes por la noche se llevó a cabo una gran velada boxística que contó con siete combates amateurs y dos peleas profesionales, ante un muy buen marco de público.

En el combate de fondo, Cristian "Chucky" Roldán se impuso por puntos en fallo dividido al bonaerense Jeremías "Gaucho" Ulibarre.

RESULTADOS

1ra Pelea – FEMENINA – Hasta 50kg.

Dana "La Peque" Ermosid venció por puntos a Ángela "La Leona" Leiva

2da Pelea – REVANCHA – hasta 60kg.

Lautaro "El Terrible" Pereira le ganó por puntos a Benjamín Vargas

3ra Pelea – SEMI PESADOS – Hasta 81 kg.

Ayrton Sena venció por puntos a Antonio Cataño de Federal

4ta Pelea – MASCULINOS – Hasta 60kg.

Emiliano "El Látigo" García derrotó por puntos a Javier Aguirre

5ta Pelea – FEMENINA – Hasta 60kg.

María "La Pampita" Rojas batió por puntos a Jennifer "La Petaquita" Peralta

6ta Pelea – MASCULINOS – Hasta 75kg.

Dylan "La Cobra" Ojeda venció por puntos a Federico "La Máquina" Borda

7ma. Pelea – Hasta 64 kg. - 3 Round de 3 x 1

Walter Casco (Gim. Cirolla) por RSC en el tercer round a Leandro Luna

PELEAS PROFESIONALES

8va. Pelea – SEMI FONDO FEMENINO

Agustina "La Princesa" Vázquez (La Plata) le ganó por puntos a Fernanda "La Fénix" Figueroa (Neuquén)

9na. Pelea – PELEA DE FONDO – CATEGORÍA GALLO 54 kg.

Cristian "El Chucky" Roldán se impuso a Jeremías "El Gaucho" Ulibarre de Tres Arroyos por puntos en fallo dividido.

Estuvieron presentes el Secretario de Gobierno Dell´Olio, la Subsecretaria de Deportes Ivana Pérez, el Subsecretario de Gobierno Lucas Fuscado, la concejal Eliana Lagraña, junto a autoridades del club anfitrión e integrantes de la Comisión Municipal de Boxeo.

