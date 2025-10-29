VILLAGUAY. PROCEDIMIENTO POR INFRACCION A LA LEY PROVINCIAL DE PESCA Y DE PROTECCIÓN DEL DORADO.

En la noche de la víspera, personal de la Brigada Villaguay dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, en virtud de una vigilancia que se venía llevando a cabo, logro interceptar un vehículo tipo Furgón al salir de una estación de servicio ubicada en Autovía 18 y Ruta Provincial 20, en el cual se conducían dos personas del sexo masculino, provenientes de la ciudad de Concordia, quienes transportaban con fines comerciales un total aproximado de 400 kg. de pescado de la especie DORADO y SURUBÍ, careciendo de documentación alguna que respalde la procedencia de la carga, realizando la misma en un transporte sin equipo frío, y sin habilitación, careciendo de permiso de pesca y transportando especies vedadas en Entre Ríos, lo que motivo el decomiso de esta mercadería por infracción a la ley Provincial de pesca Nº 4892, como así también a la ley Provincial Nº 11.174 de protección del Dorado, reglamentado mediante decreto 726/25 de la Provincia de Entre Ríos y el inicio de las actuaciones de rigor.

Estos procedimientos son llevados a cabo en el marco de colaboración con la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia como autoridad de aplicación.