CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y VECINOS COMENZÓ EL CURSO “INTRODUCCIÓN AL COOPERATIVISMO”

29 octubre, 2025
CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y VECINOS COMENZÓ EL CURSO “INTRODUCCIÓN AL COOPERATIVISMO”

Con una participación importante de vecinos y estudiantes de la ciudad, dio inicio el curso “Introducción al Cooperativismo”, una propuesta organizada por la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER) junto a la Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo.

La capacitación está dirigida a estudiantes de los últimos años de la carrera de Ingeniería en Alimentos, así como a alumnos de Ingeniería Mecatrónica y de la Tecnicatura Gestión Gastronómica, quienes podrán acreditar la materia como parte de su formación universitaria. Asimismo, el curso se encuentra abierto a toda la comunidad, fomentando el intercambio entre el ámbito académico y las experiencias territoriales de la Economía Social.

El primer encuentro se desarrolló en la Sala de Conferencias de la FCAL-UNER, con la participación de un gran número de inscriptos interesados en fortalecer sus conocimientos sobre Economía Social y Solidaria y en promover nuevas experiencias cooperativas en la ciudad.

Durante la apertura, Ariel Gorostegui, Director de Cooperativismo y Asociativismo, expresó: “Nos alegra ver tanta participación e interés en el cooperativismo, porque significa que hay un espíritu solidario y de trabajo colectivo que sigue creciendo en Concordia.”

Además, destacó que “este curso busca brindar herramientas concretas para que más vecinos, vecinas y estudiantes puedan organizarse, conformar cooperativas o integrarse a las que ya existen, aportando al desarrollo local con un enfoque solidario y sustentable”.

La capacitación se extenderá durante cinco encuentros presenciales, con entrega de constancias de participación, y forma parte de las acciones conjuntas que promueven la Economía Social, la formación universitaria y el fortalecimiento del asociativismo local.

