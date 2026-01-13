El BCRA compró dólares por sexto día consecutivo y las reservas suben más de u$s370 millones – Redes de Noticias

El dólar oficial minorista cerró a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA).

En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.483,19 para la venta.Las reservas brutas internacionales subieron u$s372 millones este lunes y cerraron en u$s44.678 millones. La autoridad monetaria compró reservas por sexto día consecutivo, en esta oportunidad unos u$s55 millones, lo que equivale a un 12,4% del volumen operado en el mercado que esta rueda se posicionó en u$s443,520 millones.