CON MÁS DE UN CENTENAR DE INSTITUCIONES ADHERIDAS SE LLEVA ADELANTE UNA NUEVA ETAPA DE INSCRIPCIONES DEL P ROGRAMA “CENTROS DE FAMILIA”

CON MÁS DE UN CENTENAR DE INSTITUCIONES ADHERIDAS SE LLEVA ADELANTE UNA NUEVA ETAPA DE INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA “CENTROS DE FAMILIA”

El objetivo es llegar a 4.000 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. “Es un gran proyecto porque pone en el centro de la escena a la familia como núcleo primordial de desarrollo” remarcó el Intendente Azcué.

A lo largo de esta semana, la Municipalidad de Concordia, junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, está llevando adelante una nueva etapa de inscripciones para el Programa “Centros de Familia”, destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años para que accedan a actividades culturales, educativas, deportivas y artísticas en algunas de las 101 instituciones adheridas.

Durante este martes, el Intendente Francisco Azcué estuvo en el barrio La Bianca y en el Polideportivo Víctor Oppel, dos de los lugares donde se llevan adelante la convocatoria, oportunidad en la cual destacó: “Este es un programa excelente que ha diseñado el Ministerio de Capital Humano. Es un gran proyecto porque pone a la familia como núcleo primordial de desarrollo en el centro de la escena”.

“Hoy ya hay 101 instituciones adheridas, distribuidas en toda la ciudad, lo que permite que más niños y adolescentes accedan a actividades deportivas, culturales, artísticas y educativas, al tiempo que se fortalece el trabajo de las instituciones intermedias” afirmó el Intendente.

Azcué remarcó que “la respuesta de los vecinos es excelente y esto no solo le da oportunidades a los chicos, sino que también genera trabajo y fortalece a los clubes y a las instituciones de toda la ciudad por ello invitamos a las familias a que se acerquen a los lugares donde se realizan las inscripciones y sean parte de este programa”.

Por su parte, el director de Planificación Territorial del Ministerio de Capital Humano de Nación, Federico Palacín, sostuvo que “el balance del 2025 fue muy bueno, por eso seguimos apostando y renovamos tanto la cantidad de beneficiarios como de centros adheridos. Concordia fue el primer municipio donde comenzamos esta prueba piloto y en esta etapa realizamos el proceso de inscripción para 4.000 beneficiarios, con una duración de seis meses renovables por otros seis”, afirmó.

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIONES

Las inscripciones se llevarán a cabo en los siguientes días, horarios y espacios:

• Miércoles 14 de enero, de 9 a 18 horas:

Ex NIDO Carretera La Cruz;

Polideportivo Víctor Oppel (Casa del Bicentenario);

Club La Bianca (Eva Perón y Jujuy).

• Jueves 15 de enero, de 9 a 18 horas:

Salón vecinal del barrio Victorino Simón (Laprida 2417);

DTC Sedronar (Los Mirlos y Los Ruiseñores, barrio Los Pájaros);

Puerto TEC, Galpón 1 de la Costanera.

El Programa “Centros de Familias” está destinado exclusivamente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciban la Tarjeta Alimentar. El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, quien deberá presentarse con el Documento Nacional de Identidad físico y vigente del menor a inscribir.