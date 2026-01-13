ABREN INSCRIPCIONES PARA CRISALIS 2026, LA BOOTCAMP REMUNERADA EN TECNOLOGÍA DESTINADA A ESTUDIANTES DE CO NCORDIA

ABREN INSCRIPCIONES PARA CRISALIS 2026, LA BOOTCAMP REMUNERADA EN TECNOLOGÍA DESTINADA A ESTUDIANTES DE CONCORDIA

Se trata de la séptima edición del programa de prácticas de formación profesional de Finnegans Impacto, una propuesta no arancelada, orientada a estudiantes intermedios y avanzados de carreras tecnológicas, que combina capacitación, experiencia práctica con casos reales y una beca con estímulo económico.

El programa es impulsado por la empresa Finnegans y cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Concordia, que promueve su difusión en el marco de las políticas públicas vinculadas al fortalecimiento del talento local y la empleabilidad en la economía del conocimiento.

“Crisalis” está dirigido a personas que cursen carreras vinculadas a sistemas, software, programación o computación, y que cuenten con conocimientos previos en JavaScript, Python, Angular y SQL. El trayecto tendrá una duración de tres meses y medio, comenzará en el mes de marzo (con fecha a confirmar) y se desarrollará bajo modalidad 100% online.

Durante el programa, los participantes trabajarán en casos reales junto a equipos profesionales, incorporando herramientas de Design Thinking, BPMN, Python e Inteligencia Artificial, con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras a problemáticas concretas de empresas. Al finalizar el cursado, quienes completen la totalidad del trayecto recibirán un certificado de participación.

Para postularse, es requisito residir en la ciudad de Concordia, contar con disponibilidad mínima de 20 horas semanales, y disponer de una computadora con conexión a internet. El proceso de ingreso contempla la realización de un challenge técnico, y los resultados serán comunicados vía correo electrónico. Los cupos son limitados.

Además, el programa ofrece la posibilidad de contratación en Finnegans para quienes se destaquen, así como acompañamiento profesional para aquellos participantes que no ingresen a la empresa al finalizar el trayecto.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 19 de enero. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/4syFeZI

Para más información sobre la propuesta, se puede consultar el sitio oficial de Finnegans: https://finneg.com/ar/adw/bootcamp-crisalis/