A partir de cuándo se puede ver Homo Argentum online y en qué plataforma

La confirmación oficial fija dos datos claves para el estreno de Homo Argentum en el streaming on demand: 19 de diciembre y Disney+. Ese día, la película quedará disponible en el catálogo de la plataforma con exclusividad para la Argentina, cerrando así un recorrido que priorizó primero la sala y luego el hogar, y que además ordena la búsqueda de quienes esperaban el debut digital.

Trailer de "Homo Argentum", la nueva película de Guillermo FrancellaEl film se organiza como 16 microrelatos —de uno a doce minutos— en los que Guillermo Francella encarna distintos personajes vinculados por una idea común: la argentinidad. Cada pieza funciona de manera autónoma y, en conjunto, propone una mirada humorística, irónica y crítica sobre costumbres, contradicciones y discursos contemporáneos, con el sello de observación de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

La decisión de postergar la ventana digital respondió a un objetivo concreto: prolongar la permanencia en salas ante una demanda sostenida, en lugar de saltar al streaming a los 40/60 días como se volvió habitual en los últimos años.

El formato antológico y la multiplicidad de registros de Francella alimentaron el boca a boca y dispararon debates sobre conductas y climas de épocaPrensaSemana tras semana, el largometraje sostuvo la atracción de espectadores y la distribuidora optó por consolidar la recaudación en cines antes del lanzamiento online. En el contexto local —donde proliferan los estrenos directos en plataformas desde la pandemia— el movimiento marcó una excepción.

Mientras se definía el desembarco online en la Argentina, la película amplió su presencia en países vecinos. Tras exhibirse en Chile y Uruguay, sumó funciones y estrenos en pantalla grande con un calendario escalonado: Paraguay (4 de septiembre), Perú (23 de septiembre), Ecuador (16 de octubre) y Brasil (20 de noviembre). Ese itinerario mantuvo la conversación activa hasta el aterrizaje en Disney+.

El formato antológico y la multiplicidad de registros de Francella alimentaron el boca a boca y dispararon debates sobre conductas y climas de época. Hubo posicionamientos y discusiones que reforzaron el carácter de fenómeno del estreno; esa conversación social, sumada al rendimiento sostenido en taquilla, ayuda a explicar el streaming tardío frente a la lógica acelerada instalada por las plataformas.

Ficha de Homo Argentum
Fecha de estreno en streaming (Argentina): 19 de diciembre
Plataforma: Disney+
Estructura narrativa: 16 microrelatos de 1 a 12 minutos, todos con Guillermo Francella