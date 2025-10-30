BROMATOLOGÍA RECOMIENDA NO ADQUIRIR ALIMENTOS ENLATADOS QUE PRESENTEN ABOLLADURAS, OXIDACIÓN O HINCHAZÓN

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, recomienda a la comunidad la importancia de verificar el estado de los productos alimenticios antes de su compra, haciendo especial hincapié en evitar adquirir alimentos en lata que presenten abolladuras, signos de hinchazón u oxidación, dado que estas condiciones pueden representar riesgos sanitarios asociados a enfermedades transmitidas por alimentos.

Asimismo, se recomienda a los consumidores revisar la fecha de vencimiento y asegurarse de que los productos se encuentren en perfecto estado de conservación y correctamente rotulados.