Nación

Noticia sin título

29 octubre, 2025
maxi
Imagen Destacada

El huracán Melissa atravesó Cuba este miércoles con intensas lluvias y una fuerte marejada ciclónica tras haber golpeado con gran intensidad a Jamaica, país que se ha declarado "zona catastrófica" y en el que han muerto al menos 4 personas.

El poderoso fenómeno climático tocó tierra en los alrededores de la provincia de Santiago de Cuba, en el sureste de la isla, en horas de la madrugada con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y unos vientos "sostenidos" de hasta 193 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Aunque más tarde se debilitó a categoría 2, el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) indicó que continuarán las intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas asociadas en el tercio oriental del país.

En el vecino Haití el temporal produjo inundaciones que han acabado con la vida de más de 20 personas, según reportó Associated Press citando a la agencia haitiana de protección civil, así como el derribo de casas con gente atrapada dentro.

Melissa pasó por Jamaica el martes como un fenómeno de categoría 5 y con vientos que alcanzaron velocidades de hasta 295 km/h, convirtiéndose en la mayor tormenta registrada en esta isla caribeña de 2,8 millones de habitantes, donde aún se está haciendo balance sobre los daños que ha dejado a su paso.

En la tarde del martes, Desmond McKenzie, ministro de Gobierno Local y Desarrollo Comunitario de Jamaica, informó que cuatro personas fallecieron en la zona de St. Elizabeth.

En un comunicado, expresó: "Lamento anunciar que la policía confirmó el fallecimiento de cuatro personas —tres hombres y una mujer— en St. Elizabeth.

Te puede interesar..

Nación

A partir de cuándo se puede ver Homo Argentum online y en qué plataforma

29 octubre, 2025
maxi
Local Concordia Nación

Tema “Mi Concordia” de Maximiliano Peisojovich traspasó fronteras

28 octubre, 2025
maxi
Nación

Segundo aumento en 7 días: Shell volvió a subir el precio de sus combustibles – Redes de Noticias

11 octubre, 2025
maxi
Nación

La energía undimotriz, el invento económico argentino

6 octubre, 2025
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

AZCUÉ PRESENTÓ EL PRESUPUESTO 2026 CON LA INVERSIÓN EN OBRAS MÁS ALTA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

30 octubre, 2025
maxi
Local Concordia

CONCORDIA SE PREPARA PARA LAS JORNADAS DE TURISMO 2025

30 octubre, 2025
maxi
Local Concordia

DEPORTISTAS CONCORDIENSES FUERON RECONOCIDOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS NACIONALES EVITA

30 octubre, 2025
maxi
Local Concordia

ETAPA PRIMAVERA–VERANO DEL PROGRAMA DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS FAMILIARES

30 octubre, 2025
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com