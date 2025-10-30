Noticia sin título

El huracán Melissa atravesó Cuba este miércoles con intensas lluvias y una fuerte marejada ciclónica tras haber golpeado con gran intensidad a Jamaica, país que se ha declarado "zona catastrófica" y en el que han muerto al menos 4 personas.

El poderoso fenómeno climático tocó tierra en los alrededores de la provincia de Santiago de Cuba, en el sureste de la isla, en horas de la madrugada con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y unos vientos "sostenidos" de hasta 193 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Aunque más tarde se debilitó a categoría 2, el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) indicó que continuarán las intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas asociadas en el tercio oriental del país.

En el vecino Haití el temporal produjo inundaciones que han acabado con la vida de más de 20 personas, según reportó Associated Press citando a la agencia haitiana de protección civil, así como el derribo de casas con gente atrapada dentro.

Melissa pasó por Jamaica el martes como un fenómeno de categoría 5 y con vientos que alcanzaron velocidades de hasta 295 km/h, convirtiéndose en la mayor tormenta registrada en esta isla caribeña de 2,8 millones de habitantes, donde aún se está haciendo balance sobre los daños que ha dejado a su paso.

En la tarde del martes, Desmond McKenzie, ministro de Gobierno Local y Desarrollo Comunitario de Jamaica, informó que cuatro personas fallecieron en la zona de St. Elizabeth.

En un comunicado, expresó: "Lamento anunciar que la policía confirmó el fallecimiento de cuatro personas —tres hombres y una mujer— en St. Elizabeth.