LA DIRECCIÓN DE EMPLEO PRESENTÓ LOS RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO DURANTE 2025 Y LOS DESAFÍOS PARA EL 2026

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, dio a conocer los resultados del trabajo realizado durante el año 2025, con un fuerte impacto en la formación, la inserción laboral y la articulación con el sector privado local.

Durante el último año, más de 500 personas fueron capacitadas en distintas herramientas clave para el acceso al empleo, entre las que se destacan: armado de currículum, primeras entrevistas laborales, herramientas informativas, talleres de oficios y conocimiento del mercado laboral local.

En este marco, se desarrollaron programas específicos orientados a mejorar la empleabilidad de vecinos y vecinas de la ciudad. A través del Programa de Entrenamiento para el Trabajo, 69 personas lograron vincularse a experiencias laborales en 28 empresas privadas locales, fortaleciendo el contacto directo entre quienes buscan empleo y el sector productivo.

Asimismo, mediante el Programa de Inserción Laboral, 137 personas se incorporaron al mundo del trabajo, con la participación de 12 empresas privadas locales, consolidando una política pública orientada a generar oportunidades reales de empleo.

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de estos resultados y señaló: “Estos números reflejan un trabajo sostenido y planificado, con el objetivo de acompañar a las personas en su proceso de formación y acercarlas al empleo genuino. Apostamos a la capacitación como herramienta fundamental para mejorar la empleabilidad y al vínculo permanente con el sector privado como motor del desarrollo local”.

En relación a los desafíos actuales, Scarzello remarcó: “El 2026 ya está en marcha y nuestro objetivo es claro: duplicar los resultados alcanzados, profundizando las políticas de capacitación y fortaleciendo la vinculación laboral de los vecinos y vecinas de Concordia con el sector privado”.

Desde la Dirección de Empleo subrayaron que el impacto social de estas políticas se traduce en más oportunidades, más formación, más empleo y una mayor articulación con el sector privado, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de Concordia con el desarrollo productivo y la inclusión laboral.