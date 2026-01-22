Local Concordia

ACTIVIDAD LITERARIA Y TEATRAL EN SAN CARLOS

22 enero, 2026
ACTIVIDAD LITERARIA Y TEATRAL EN SAN CARLOS

La Municipalidad de Concordia invita a participar de una actividad libre y gratuita a realizarse este viernes 23 de enero en el Castillo San Carlos.

Se trata de un recorrido único que invita a viajar en el tiempo entre literatura, memoria y patrimonio, descubriendo la historia de San Carlos a través de Antonie de Saint-Exupéry y la familia Demarchy.

A las 20 horas se realizará una visita literaria y a las 21 horas, una visita teatralizada.

