PROGRAMA INTERCOSECHA: CONSULTAS Y ASESORAMIENTO EN LA DIRECCIÓN DE EMPLEO MUNICIPAL

La Municipalidad de Concordia informa que las consultas vinculadas al Programa Intercosecha se realizan en la Dirección de Empleo Municipal, ubicada en el Centro Cívico (Mitre y Pellegrini, 1º piso), de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 horas.

Este espacio es el punto de referencia para que trabajadores temporarios del sector frutícola puedan informarse, recibir orientación y asistencia sobre el programa, que tiene como objetivo acompañar a quienes se desempeñan en actividades estacionales durante el período de receso laboral.

Al respecto, el Director de Empleo Municipal, Juan Manuel Scarzello, señaló: “Desde la Dirección de Empleo estamos acompañando a los trabajadores temporarios frutícolas, brindando información clara y asesoramiento sobre el Programa Intercosecha. Es fundamental que se acerquen a nuestras oficinas para despejar dudas y recibir el acompañamiento correspondiente”.

Asimismo, Scarzello aclaró que “la fecha de pago del Programa Intercosecha aún no ha sido informada oficialmente. Apenas se confirme, será comunicada a través de los canales y medios oficiales”.

Desde el Municipio se recuerda a la comunidad la importancia de informarse únicamente por vías oficiales, evitando así confusiones o información errónea, y se invita a los trabajadores del sector a acercarse a la Dirección de Empleo para recibir atención personalizada.