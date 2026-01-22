EL ESPECTÁCULO MÁS PASIONAL DEL PAÍS SE PONE EN MARCHA ESTE SÁBADO 24 DE ENERO

La ciudad de Concordia se prepara para vivir una nueva edición de su máxima celebración popular con el inicio del Carnaval 2026, uno de los eventos culturales y turísticos más destacados del país. La apertura oficial se realizará el sábado 24 de enero, en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, dando comienzo a una temporada que se extenderá durante seis noches.

Reconocido a nivel nacional como el Carnaval más pasional del país, el Carnaval de Concordia se caracteriza por la magnitud de sus puestas en escena, la calidad artística de sus comparsas y la fuerte identidad cultural que se expresa en cada desfile, consolidándose como un atractivo central del verano entrerriano.

La edición 2026 se desarrollará en seis noches: los sábados 24 y 31 de enero, 7 y 14 de febrero, el lunes 16 de febrero y el sábado 21 de febrero, convocando a miles de vecinos y turistas en cada jornada.

PRIMERA NOCHE

La apertura del predio está prevista para las 20:30 horas, mientras que el inicio del desfile será a las 22:00 horas.

El acto inaugural se llevará a cabo a las 21:30 horas, en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, con el tradicional corte de cinta y la presencia de autoridades.

En la primera noche estará abriendo el desfile la comparsa Bella Samba, seguida de Imperio, Ráfaga y cerrando la última campeona Emperatriz.

ENTRADAS, BOLETERÍAS Y SISTEMA DE INGRESO

El valor de la entrada general para la primera noche será de $7.000. Para las restantes noches, los valores variarán según la fecha y el sector elegido.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través del sitio oficial www.concordiacarnaval.com.ar , donde se genera el cupón de pago correspondiente. El pago de los cupones se realiza exclusivamente en la Dirección de Rentas Municipal, ubicada en la intersección de Mitre y Pellegrini, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

En esta edición, el Carnaval de Concordia incorpora un nuevo sistema de ingreso mediante código QR, que permitirá agilizar el acceso al Corsódromo y optimizar la organización del evento.

HISTORIAS

En la edición 2026, las comparsas vuelven a apostar por propuestas de fuerte contenido simbólico, histórico y cultural.

Bella Samba presentará “Sangre de la Tierra: Vino a ser Historia, Vino a ser Carnaval”, una puesta que homenajea a la vid como símbolo de vida, trabajo y transformación cultural. A través de un recorrido simbólico y temporal, la comparsa aborda el origen del vino en la tierra y el trabajo ancestral, su paso por las grandes civilizaciones de la historia y su llegada a la Argentina como bebida nacional. El desfile culmina en una celebración colectiva donde el brindis, la música y la danza evocan identidad, encuentro y pasión.

Emperatriz llevará a escena “Argentina: El viaje del Sol”, una alegoría que propone un recorrido por el país de punta a punta. El Sol funciona como hilo conductor de un viaje que atraviesa paisajes, tradiciones y emociones, reflejando la diversidad cultural y la identidad profunda de la Argentina, transformadas en ritmo, color y movimiento.

Imperio presentará “El Legado Maneco”, una propuesta que reivindica la memoria afroentrerriana y el aporte de la comunidad negra a la identidad local. Con el samba y el candombe como expresiones centrales, la comparsa rinde homenaje a la historia, la resistencia cultural y la celebración como acto de libertad.

Ráfaga desplegará “La Magia Universal”, una puesta inspirada en el cosmos, el zodíaco y la energía que conecta a las personas. A través del ritmo, la danza y el movimiento, el desfile se transforma en una experiencia simbólica en la que cada cuerpo en escena representa una estrella en constante conexión con el universo.

TRABAJO COLECTIVO

El Director del Ente Permanente del Carnaval, Dr. Luis Sánchez, destacó la importancia de esta nueva edición y el trabajo realizado durante todo el año: “Cada edición del Carnaval de Concordia es el resultado de un enorme esfuerzo colectivo. Las comparsas vienen trabajando intensamente para presentar propuestas de gran nivel artístico, con contenidos que ponen en valor nuestra identidad cultural y nuestra historia. El carnaval no es solo un espectáculo, es una expresión cultural que nos representa como comunidad”.

Asimismo, Sánchez remarcó el impacto del evento para la ciudad: “El carnaval genera movimiento turístico, trabajo para cientos de familias y posiciona a Concordia a nivel nacional. Invitamos a vecinos y visitantes a ser parte de esta fiesta que es orgullo de todos los concordienses”.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades se encuentra disponible en: www.concordia.gob.ar/carnaval o en el Instagram: @concordiaescarnaval