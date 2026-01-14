ADULTOS MAYORES DISFRUTAN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS RECREATIVOS DE VERANO

Con la participación de aproximadamente 130 adultos mayores, se puso en marcha el Recreativo de Verano en el Polideportivo Víctor Oppel, con actividades organizadas por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia.

Los encuentros se realizan los días martes y jueves, de 9 a 12 horas, bajo la coordinación del equipo de profesores con prácticas deportivas, recreativas y didácticas, entre ellas acuáticas, juegos motrices y juegos de mesa donde el objetivo es crear y fortalecer vínculos sociales que favorezcan la calidad de vida de las personas mayores.

Están participando vecinos de diferentes barrios, entre ellos, María Goretti, Almirante Brown, Centro, Lesca ,25 de Mayo, Nebel, Terminal, Universidad, Villa Zorraquín, La Bianca, Tavella Norte, Tavella Sur, Cementerio, José Hernández, Isthilart y San Juan.