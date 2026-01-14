COMENZARON LOS ENSAYOS TÉCNICOS DEL CARNAVAL

Este martes comenzaron los ensayos técnicos del Carnaval en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, dando inicio formal a la cuenta regresiva hacia una nueva edición de la fiesta popular más importante de la ciudad que tendrá su noche inaugural el próximo 24 de enero. La primera jornada estuvo protagonizada por la Comparsa Bella Samba.

Estas instancias resultan fundamentales para ajustar aspectos técnicos como sonido, iluminación, tiempos y desplazamientos, garantizando el correcto desarrollo del espectáculo.

Al respecto, el Director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, destacó que “los ensayos técnicos son una etapa clave para el trabajo de las comparsas y de todo el equipo que hace posible el carnaval. Aquí se pone en marcha un proceso de organización y coordinación que busca brindar al público un espectáculo de calidad y jerarquía”.

Asimismo, Sánchez remarcó que “el Carnaval de Concordia es identidad, cultura y trabajo para cientos de familias, y estos ensayos reflejan el compromiso de cada comparsa con una fiesta que crece año a año”.

El cronograma continuará este miércoles con Comparsa Imperio, el jueves con Comparsa Ráfaga y el viernes con Comparsa Emperatriz, en el horario de 21:00 a 23:00 horas, con entrada libre y gratuita para el público.

Desde la organización invitan a la comunidad a acompañar y disfrutar de estas jornadas, que marcan el comienzo del camino hacia el Carnaval de Concordia 2026.