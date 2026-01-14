BROMATOLOGÍA INFORMA SOBRE LA EXHIBICIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE PASTEURIZADA Y LECHE LARGA VIDA

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, informa a la población que, ante la presencia en comercios de alimentos de sachets de leche exhibidos sin refrigeración, es necesario aclarar las diferencias entre leche pasteurizada y leche larga vida (UAT o UHT); a fin de evitar confusiones y prevenir riesgos sanitarios.

LECHE PASTEURIZADA

La leche pasteurizada es aquella que ha sido sometida a un tratamiento térmico moderado (aproximadamente 72 °C. durante 15 segundos), lo que permite eliminar microorganismos patógenos en su forma vegetativa.

Este tipo de leche posee una vida útil corta (pocos días) y requiere refrigeración (a unos 4° C.) desde su elaboración hasta su consumo.

LECHE LARGA VIDA

Es sometida a temperaturas más elevadas por un tiempo muy breve (aproximadamente a 150°C. durante unos 2 segundos), eliminando microorganismos patógenos, no patógenos y sus esporas.

Este tipo de leche posee vida útil prolongada (varios meses) y no requiere refrigeración mientras el envase se encuentre cerrado.

Bromatología remarca que solo los sachets o envases de leche larga vida pueden ser exhibidos o almacenados sin refrigeración. La leche pasteurizada debe mantenerse obligatoriamente refrigerada desde su elaboración hasta el consumo.

Por tal motivo, se solicita a comerciantes y consumidores respetar estas condiciones de conservación a fin de garantizar la inocuidad del alimento y la salud de la población.