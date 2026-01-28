Local Concordia

ARTE Y LITERATURA EN EL PARQUE SAN CARLOS

La Municipalidad de Concordia invita a la comunidad a participar de una actividad libre y gratuita a realizarse este viernes 30 de enero en el Castillo San Carlos.

A las 20 horas se realizará una visita literaria, mientras que, a las 21 horas, los asistentes disfrutarán de una obra artística a orillas del Castillo San Carlos.

Durante la noche, se podrá disfrutar de la historia de San Carlos a través de la danza, el arte y la literatura; donde el pasado se transforma en expresión artística.

