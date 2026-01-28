LA MUNICIPALIDAD Y EL SECTOR COMERCIAL TRABAJAN EN UNA PRUEBA PILOTO PARA EXTENDER LA PEATONAL

En el marco del proyecto de creación del “Centro Comercial a Cielo Abierto Concordia”, se llevó a cabo una reunión entre distintas áreas de la Municipalidad y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia con el objetivo de informar los resultados de un relevamiento elaborado en la zona céntrica.

Este primer paso está relacionado al “Programa Revitalización Urbana-Proyecto Peatonal”, que consiste en ampliar este espacio a modo de prueba piloto, previa a la creación de la Comisión Mixta, establecida en la ordenanza del Centro Comercial a Cielo Abierto, que aprobará proyectos de inversión, controlará el uso del fondo y publicará informes de gestión.

Al respecto el Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio informó que el relevamiento elaborado tiene que ver con “la realización de una intervención y extensión de la peatonal, en el tramo comprendido entre la finalización de esta y hasta calle 3 de Febrero. Compartimos esta información con el Centro de Comercio, en lo que es el inicio de este trabajo conjunto en el concepto de establecer en Concordia el Centro Comercial a Cielo Abierto que fue creado por ordenanza a fines del 2025”.

Por su parte Mateo Sastre, Subsecretario de Obras Públicas, indicó que lo que se proyecta “es la instalación de una serie de módulos, conformados por bancos cartelería, arbolado en macetas e iluminación” remarcando que “la intervención es de carácter reversible, representando una prueba piloto pensando el futuro”.

El Arquitecto Daniel Vera, Jefe Departamento de Urbanismo Táctico, señaló que “la propuesta está pensada para transformar este sector en peatonal durante los fines de semana, trabajando de manera conjunta con distintas áreas de la Municipalidad y el sector privado, con el objetivo de que sea un beneficio para todos”.

Estuvieron presentes en la reunión el titular del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia Adrián Lampazzi y el vicepresidente de la entidad y delegado ante la CAME, Jorge Villalta.

RELEVAMIENTO

La instancia, realizada por la Dirección Comunitaria del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (INVyTAM) y del equipo territorial de la Secretaría de Desarrollo Humano, fue de carácter consultiva para conocer las principales percepciones de los actores comunitarios intervinientes sobre las problemáticas y potenciales a ser considerados en el marco del proyecto de referencia.

Durante el relevamiento se pudieron obtener un total de 77 encuestas, realizadas en su mayoría sobre calle Entre Ríos y transversales a ésta, como por ejemplo Urdinarrain, Estrada, Vélez Sarsfield, Güemes, Saavedra, entre otras.

El 77% de los encuestados afirma estar de acuerdo con la posibilidad de extender el uso peatonal durante los días sábados y domingos, entendiendo que esto traerá diferentes beneficios al sector comercial de la ciudad.

El 69% considera que la ciudadanía en general se va a apropiar, utilizar y disfrutar de las intervenciones del proyecto urbano.