Autoridades provinciales recorrieron espacios recuperados y puestos en valor por CODESAL

En la mañana del miércoles 17 de diciembre, el Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el Intendente de la ciudad de Concordia, Francisco Azcué; el Secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; y el Presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), Eduardo Cristina, acompañados por otros funcionarios provinciales, realizaron un recorrido por distintos espacios administrados por la Corporación.

La visita comenzó en el Camping Las Palmeras, predio recuperado durante el año 2025 luego de más de 20 años de ocupación irregular. Allí se llevó adelante una recorrida integral que permitió observar el trabajo realizado en los últimos meses, en los que se avanzó con la puesta en valor del camping para que vuelva a funcionar de la mejor manera. Actualmente, el espacio se encuentra en la etapa final de los trabajos y próximo a su inauguración, lo que permitirá que vecinos y turistas puedan volver a disfrutar de este tradicional lugar recreativo.

Luego, las autoridades visitaron Termas del Ayuí, uno de los complejos más reconocidos de CODESAL, donde se pudieron apreciar las distintas mejoras ejecutadas a lo largo del año. Durante el recorrido, los responsables de cada área explicaron al Gobernador el alcance y la finalidad de los trabajos realizados, destacando la importancia de cada intervención. En este predio se concretaron numerosas obras que contribuyeron a mejorar la experiencia de quienes lo visitan.

Finalmente, el recorrido concluyó en el Camping Tortuga Alegre, donde se llevó a cabo la toma de posesión del predio luego de haber cumplido durante meses con el correspondiente procedimiento legal. Al ingresar, las autoridades constataron el estado de abandono y deterioro en el que se encontraba el lugar. De esta manera, el camping vuelve a estar en manos del Estado y, desde hace algunos meses, CODESAL viene trabajando —bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación— en un plan integral de puesta en valor. En este marco, se proyecta la ejecución de un importante proyecto que permitirá recuperar el espacio, ponerlo en condiciones y devolverle su funcionamiento.

En ese marco, el Gobernador se refirió al proceso de recuperación de estos espacios y afirmó:

“Hoy se termina el abandono y la desidia del Estado durante tantos años. Así como se terminó hace un año en el Camping Las Palmeras, también lo hicimos con el Hotel Ayuí, que estaba abandonado, y con las Termas, que pusimos en valor. Son lugares maravillosos que tenemos en la provincia y que necesitamos recuperar para que todos los que nos visitan puedan aprovechar estas verdaderas maravillas”.

Por su parte, Eduardo Cristina destacó el trabajo realizado y señaló:

“Es una gestión que debe ser valorada como concordienses y entrerrianos, una gestión coronada por el compromiso y la determinación. El Camping Tortuga Alegre es un lugar totalmente destruido, que quienes lo usurparon impidieron durante años que los concordienses y los turistas puedan disfrutar. Es un trabajo enorme el que se hizo desde la Provincia y desde CODESAL, donde participaron muchos organismos, con la firme determinación de seguir adelante”.

Además, agregó: “Desde CODESAL y la Secretaría General de la Gobernación estamos totalmente abocados a esto, para lograr que como entrerrianos estemos realmente orgullosos de lo que estamos haciendo”.

En tanto, el Secretario General de la Gobernación, se refirió al futuro del predio y expresó:

“Esperemos que lo podamos poner a punto lo antes posible y que esté abierto para todos”. En ese sentido, destacó que “la idea es, como hacemos con todo, un trabajo en conjunto con el sector privado”.

Este recorrido pone en valor el importante trabajo que CODESAL viene desarrollando a lo largo del año, en articulación con el Gobierno de Entre Ríos y distintos organismos e instituciones, con el objetivo de recuperar, ordenar y poner en valor espacios estratégicos para el desarrollo turístico y recreativo de la región. La recuperación de lugares emblemáticos como estos representa una apuesta al fortalecimiento del patrimonio público, al crecimiento del turismo y a la generación de oportunidades para toda la comunidad.