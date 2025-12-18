SE PRESENTÓ LA EDICIÓN 2025-2026 DE LA PROMO “NAVIDAD & REYES”

El lanzamiento contó con la participación del Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio, del vicepresidente y delegado del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia ante la CAME, Jorge Eduardo Villalta y del presidente de la centenaria institución concordiense, Ing. Adrián Lampazzi, junto a representantes de establecimientos comerciales,

Tras la reproducción de uno de los spots publicitarios de la campaña, Jorge Eduardo Villalta por parte de la entidad anfitriona se dirigió a los presentes realizando una breve reseña de las condiciones de participación para la acción promocional del "compre local" que se extenderá hasta el 6 de enero de 2026 inclusive.

Luego de comentar sobre las buenas expectativas en torno a esta nueva edición y agradecer el compromiso del Municipio, sobre el espíritu de la iniciativa Villalta expresó que la campaña busca incentivar el consumo en establecimientos formales que tributan en Concordia, dinamizar la economía local y contrarrestar tanto la informalidad como las compras a través de plataformas y aplicaciones foráneas.

Por su parte, Adrián Lampazzi destacó que esta quinta edición vuelve a contar con el acompañamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y el apoyo de la Municipalidad de Concordia. En tal sentido, resaltó que la iniciativa ha logrado trascender a las gestiones municipales ya que desde que se inició, en tiempos en que la pandemia comenzaba a quedar atrás, esta herramienta que persigue estimular el "compre local" viene siendo respaldada por la Municipalidad.

Sobre los puntos más salientes de la acción, Lampazzi recordó que la promoción pone en juego doce paquetes (viajes y estadías) a destinos turísticos adquiridos en agencias de viajes locales y cientos de miles de pesos en obsequios cortesía de los comercios adheridos. Agregó que seis de los viajes serán sorteados el 26 de diciembre (“Sorteo Navidad”) mientras que los seis restantes el 7 de enero (“Sorteo Reyes”) junto a los regalos entregados por los comercios adheridos.

Además, y como en las ediciones anteriores, los establecimientos en donde se hubieran completado los cupones ganadores de los viajes (premios mayores) se harán acreedores de aportes económicos en el marco de los premios “Municipalidad de Concordia” dirigidos al comercio local.

COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Por su parte Dell´Olio ponderó el rol de las instituciones intermedias y resaltó la importancia de trabajar de manera conjunta poniendo en valor la articulación público-privada para la concreción de objetivos en pos de la Concordia que merecemos.

Asimismo, hizo hincapié en que iniciativas de este tipo que "fortalezcan al sector privado en tanto generador de empleo y contribuyan a movilizar la economía local" siempre contarán con el acompañamiento de la gestión municipal.

Dell´Olio también destacó que la renovación del apoyo a esta campaña del "compre local" por parte de la gestión no es un hecho aislado sino que se da en un marco de políticas y medidas que pretenden favorecer el clima de negocios en Concordia y contribuir al desarrollo de los sectores productivos.

UNA PROMO QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE

La promo “Navidad & Reyes” se ha consolidado como una acción para contribuir a rescatar la festividad de reyes y un aporte que pretende fortalecer el comercio formal. Desde el CCISC se espera que esta nueva edición sea de utilidad para continuar promoviendo un consumo consciente que priorice y beneficie a las familias concordienses.

Los establecimientos adheridos a la campaña se van actualizando tanto en el sitio web de la cámara empresaria local (ccisc, a los teléfonos 421 1551 o 3454746866 o personalmente en la sede de calle La Rioja 622.