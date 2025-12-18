SEGURIDADALIMENTICIA: CONSEJOS ÚTILES DE CARA A LAS FIESTAS DE AÑO

SEGURIDAD ALIMENTICIA: CONSEJOS ÚTILES DE CARA A LAS FIESTAS DE AÑO

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, busca preservar la salud de la población de posibles enfermedades transmitidas por alimentos.

Por ello, se brinda a la comunidad algunos consejos útiles para estas fiestas de fin de año:

Durante los días de altas temperaturas, los alimentos perecederos no deben permanecer fuera de la heladera por más de una hora.

No compre alimentos preparados que se exhiben a temperatura ambiente.

No mezcle alimentos crudos con los cocidos.

No descongele los alimentos a temperatura ambiente, hágalo trasladando el alimento del freezer a la heladera.

No prepare alimentos con demasiada anticipación.

Mantenga refrigerados, especialmente, aquellos alimentos a base de crema o mayonesa. Prefiera la mayonesa comercial a la casera.

Los alimentos que se consumen fríos, manténgalos en la heladera hasta el momento de servirlos, principalmente los que no necesiten calentamiento previo antes de ser consumidos como ensaladas, matambres o arrollados. Una vez servidos, volver a refrigerar. Evite dejarlos a temperatura ambiente por más de una hora, sobre todo los días de mucho calor.

Si traslada alimentos de un domicilio a otro, asegúrese que estén bien refrigerados (utilice por ejemplo heladeras conservadoras u otros recipientes térmicos).