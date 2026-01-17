Local Concordia

FINALIZARON CON ÉXITO LOS ENSAYOS TÉCNICOS Y CONCORDIA YA PALPITA EL CARNAVAL MÁS PASIONAL DEL PAÍS

17 enero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

FINALIZARON CON ÉXITO LOS ENSAYOS TÉCNICOS Y CONCORDIA YA PALPITA EL CARNAVAL MÁS PASIONAL DEL PAÍS

Con la cuenta regresiva en marcha y tras jornadas colmadas de trabajo y acompañamiento del público, finalizaron con gran éxito los ensayos técnicos del Carnaval de Concordia, dejando al Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” listo para el inicio de una nueva edición de la fiesta popular más importante de la ciudad.

Durante los últimos días, las comparsas Bella Samba, Imperio, Ráfaga y Emperatriz realizaron sus ensayos técnicos ante un corsódromo a pleno, ajustando sonido, iluminación, desplazamientos y coordinación general. Cada noche se vivió con entusiasmo y expectativa, reflejando que Concordia ya comienza a palpitar el Carnaval más pasional del país.

El próximo sábado 24 de enero se vivirá la primera noche del Carnaval de Concordia, marcando el comienzo de una temporada cargada de brillo, música, color y pasión, donde cientos de artistas, músicos y trabajadores culturales desplegarán todo su talento en una puesta en escena única que convoca a miles de vecinos y turistas.

A lo largo de los años, el Carnaval de Concordia se ha consolidado como uno de los espectáculos más convocantes del verano entrerriano, destacándose por la calidad artística de sus comparsas, la magnitud de sus carrozas y el compromiso colectivo que sostiene esta expresión cultural y turística.

Como propuesta especial para la noche inaugural, se dispuso un valor promocional de $7.000, con el objetivo de que más familias, vecinos y visitantes puedan disfrutar desde el primer día de un espectáculo de primer nivel. En las noches siguientes, las entradas contarán con otros valores.

Desde la organización resaltaron que esta edición mantiene el brillo y la jerarquía que distinguen al Carnaval de Concordia, apostando a una propuesta accesible, inclusiva y pensada para todo el público.

Con los ensayos técnicos finalizados y a solo una semana del inicio, todo está listo.
Concordia se prepara para volver a vibrar y celebrar una de sus expresiones culturales más representativas, reafirmando su lugar como el carnaval más pasional del país.

COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Municipalidad de Concordia
https://twitter.com/MuniConcordia

www.facebook.com/Municipio.Concordia

www.instagram.com/municipalidad_de_concordia

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

BALANCE Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

16 enero, 2026
maxi
Local Concordia

AZCUÉ SUPERVISÓ EL INICIO DE OBRAS EN CALLE DR. SAURÉ: “ESTO ES PRODUCTO DEL MANEJO EFICIENTE DEL ESTA DO”

16 enero, 2026
maxi
Local Concordia

POR PREVENCIÓN SUSPENDEN EL USO RECREATIVO DEL RÍO URUGUAY EN PLAYA LOS SAUCES

15 enero, 2026
maxi
Local Concordia

PRIMERA FERIA DEL RÍO DEL AÑO EN LA COSTANERA

15 enero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Nación

Temporal en Mar del Plata: fuertes ráfagas causaron destrozos en distintos puntos de la ciudad

18 enero, 2026
maxi
Local Concordia

FINALIZARON CON ÉXITO LOS ENSAYOS TÉCNICOS Y CONCORDIA YA PALPITA EL CARNAVAL MÁS PASIONAL DEL PAÍS

17 enero, 2026
maxi
Local Concordia

BALANCE Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

16 enero, 2026
maxi
Local Concordia

AZCUÉ SUPERVISÓ EL INICIO DE OBRAS EN CALLE DR. SAURÉ: “ESTO ES PRODUCTO DEL MANEJO EFICIENTE DEL ESTA DO”

16 enero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com