FINALIZÓ EL OPERATIVO DE VIAJES DE TRABAJADORES FRUTÍCOLAS AL SUR DEL PAÍS

Este miércoles concluyeron con total normalidad las salidas programadas de trabajadores frutícolas desde la ciudad de Concordia hacia las provincias de Río Negro y Neuquén, en el marco del operativo de traslado impulsado de manera conjunta por la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.

Durante los distintos días previstos, los colectivos partieron desde la Terminal de Ómnibus de Concordia con cupo completo, garantizando un traslado ordenado, seguro y en tiempo y forma para los trabajadores previamente inscriptos, quienes se dirigieron a cumplir funciones en el sector frutícola del sur argentino.

Al respecto, el Director de Empleo de la Municipalidad de Concordia, Juan Manuel Scarzello, destacó el balance positivo del operativo: “Hoy podemos decir que finalizamos este proceso con mucha satisfacción. Todo se desarrolló según lo planificado, lo que demuestra que cuando hay gestión, organización y trabajo articulado entre el municipio y la provincia, los resultados llegan y benefician directamente a los trabajadores”.

Asimismo, Scarzello remarcó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado: “Este operativo es una muestra concreta de un Estado presente, que acompaña a los trabajadores desde el primer momento, facilitando el acceso al empleo y fortaleciendo los vínculos laborales con otras regiones del país”.

Desde la Municipalidad de Concordia se valoró especialmente el compromiso de los equipos técnicos y administrativos que hicieron posible cada una de las salidas, así como la responsabilidad de los trabajadores que cumplieron con los requisitos y la organización establecida.