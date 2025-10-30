Local Concordia

ETAPA PRIMAVERA–VERANO DEL PROGRAMA DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS FAMILIARES

30 octubre, 2025
maxi
La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, continúa desarrollando la etapa Primavera–Verano del Programa de Huertas Agroecológicas Familiares, una política pública que promueve la producción de alimentos saludables, el autocultivo y la economía familiar en los distintos barrios de la ciudad.

En esta oportunidad, el equipo del Departamento de Economía Social asistió a más de 130 familias correspondientes a los barrios CTM y Mendieta, y al Centro de Rehabilitación Femenino de la Asociación Civil RESTITUO, con la entrega de plantines de estación y capacitaciones prácticas sobre técnicas de cultivo y cuidado de las huertas.

Estas acciones tienen como objetivo fortalecer los lazos comunitarios, fomentar la autosuficiencia alimentaria y promover prácticas agroecológicas y sustentables, que contribuyan al desarrollo integral de las familias concordienses.

El jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, expresó: “Seguimos acercando el programa a más barrios e instituciones, acompañando a las familias en el proceso de cultivar sus propios alimentos y fortalecer la economía del hogar con prácticas sustentables.”

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo destacaron que el programa se consolida como una herramienta clave dentro de la gestión, fortaleciendo el vínculo entre el Estado y la comunidad, e impulsando políticas públicas que promuevan la participación ciudadana, el cuidado del ambiente y la soberanía alimentaria.

