CARNAVAL 2026: NUEVO INGRESO Y ENVÍO DE CÓDIGOS QR

El Ente Permanente de Carnaval informa a la comunidad importantes novedades organizativas de cara a una nueva edición del Carnaval de Concordia 2026, con el objetivo de mejorar la experiencia del público y optimizar el sistema de accesos e ingresos al predio.

En este sentido, el Director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, informó que como novedad para esta edición se habilitará un nuevo punto de ingreso ubicado sobre calle Teniente Ibáñez, entre Próspero Bovino y Gobernador Cresto, destinado al acceso al sector de tribunas generales.

Este nuevo ingreso permitirá agilizar el acceso de vecinos y turistas, descongestionar la entrada ya existente en la intersección de Próspero Bovino y Moulins, mejorar la circulación interna, reducir los tiempos de espera y brindar mayor comodidad y seguridad al público.

“Seguimos incorporando mejoras para que cada noche de carnaval sea una verdadera fiesta, organizada y segura para todos”, destacó Sánchez.

CÓDIGOS QR

Además se informa que los códigos QR correspondientes a las entradas del Carnaval de Concordia 2026 serán enviados por correo electrónico (mail), tal como ocurrió en la edición anterior.

Los códigos llegarán de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite, el lunes previo a cada noche de carnaval, al correo electrónico registrado al momento de la compra.

Cada persona deberá presentar su código QR para el ingreso al predio en cada jornada de desfile.

Importante: debido a una limitación técnica en los servicios de mensajería masiva, este año no se realizará el envío automático de códigos QR por WhatsApp.

Por este motivo, es fundamental prestar especial atención al correo electrónico informado al momento de la compra.

RECOMENDACIONES AL PÚBLICO

- Verificar que el correo electrónico esté correctamente escrito al momento de la compra.

- Revisar la bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado (spam).

- Conservar el mail donde se reciben los códigos QR.

Desde la organización se informa además que a la brevedad se comunicarán nuevas alternativas oficiales para que el público pueda reimprimir o recuperar sus cupones en caso de extravío o inconvenientes.

El Ente Permanente de Carnaval continúa trabajando para garantizar un sistema de ingresos ordenado, seguro y ágil, acompañando al público en esta nueva edición del mayor espectáculo popular de la región.