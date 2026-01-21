JORNADA DE ECOCANJE POR EL DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra el 26 de enero, la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia llevará a cabo una jornada de Ecocanje.

La actividad se desarrollará el próximo lunes, de 8 a 12 horas en la Plaza 25 de Mayo. Allí, personal del área de Ambiente recibirá residuos eléctricos y electrónicos y a cambio entregará plantas suculentas.

¿QUÉ SE PUEDE LLEVAR?

Celulares y tablets.

Computadoras, teclados y mouse.

Impresoras y escáneres.

Cables, cargadores y fuentes.

Pequeños electrodomésticos (licuadoras, planchas, secadores, etc.).

¿QUÉ NO SE PUEDE LLEVAR?

Lámparas y tubos fluorescentes.

Pilas o baterías sueltas.

Cartuchos de tinta y tóners.

Residuos electrónicos.

Equipos rotos con partes peligrosas expuestas.

Por consultas: concordiasustentable - WhatsApp: 3454080317.