Local Concordia

JORNADA DE ECOCANJE POR EL DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

21 enero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

JORNADA DE ECOCANJE POR EL DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra el 26 de enero, la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia llevará a cabo una jornada de Ecocanje.

La actividad se desarrollará el próximo lunes, de 8 a 12 horas en la Plaza 25 de Mayo. Allí, personal del área de Ambiente recibirá residuos eléctricos y electrónicos y a cambio entregará plantas suculentas.

¿QUÉ SE PUEDE LLEVAR?

Celulares y tablets.

Computadoras, teclados y mouse.

Impresoras y escáneres.

Cables, cargadores y fuentes.

Pequeños electrodomésticos (licuadoras, planchas, secadores, etc.).

¿QUÉ NO SE PUEDE LLEVAR?

Lámparas y tubos fluorescentes.

Pilas o baterías sueltas.

Cartuchos de tinta y tóners.

Residuos electrónicos.

Equipos rotos con partes peligrosas expuestas.

Por consultas: concordiasustentable - WhatsApp: 3454080317.

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

CARNAVAL 2026: NUEVO INGRESO Y ENVÍO DE CÓDIGOS QR

21 enero, 2026
maxi
Local Concordia

PLAYA LOS SAUCES VUELVE A ESTAR HABILITADA PARA USO RECREATIVO

21 enero, 2026
maxi
Local Concordia

SE DEFINIÓ LA GRILLA DEL CARNAVAL DE LOS PEQUEÑOS DUENDES

21 enero, 2026
maxi
Local Concordia

RECOMENDACIONES DE BROMATOLOGÍA PARA EL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS

21 enero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

CARNAVAL 2026: NUEVO INGRESO Y ENVÍO DE CÓDIGOS QR

21 enero, 2026
maxi
Local Concordia

JORNADA DE ECOCANJE POR EL DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

21 enero, 2026
maxi
Local Concordia

PLAYA LOS SAUCES VUELVE A ESTAR HABILITADA PARA USO RECREATIVO

21 enero, 2026
maxi
Local Concordia

SE DEFINIÓ LA GRILLA DEL CARNAVAL DE LOS PEQUEÑOS DUENDES

21 enero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com