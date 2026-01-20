CIERRE DE URNA Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL CARNAVAL DE CONCORDIA

El Ente Permanente de Carnaval informa que este pasado lunes se llevó a cabo una instancia de trabajo vinculada al desarrollo del proceso de evaluación del Carnaval de Concordia 2026, con la participación de los fiscales de las cuatro comparsas.

Durante el encuentro se realizó el cierre de urna junto a la Escribana Marisa García y se establecieron los horarios correspondientes para las entrevistas con los jurados, reafirmando el compromiso institucional con un proceso ordenado, claro y transparente.

En este marco, el Director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, expresó: “Estas instancias son fundamentales para garantizar reglas claras, transparencia y confianza entre todas las comparsas y la organización. Nuestro objetivo es que cada etapa del carnaval se desarrolle con seriedad y responsabilidad”.

El Ente Permanente de Carnaval continúa trabajando de manera articulada con todos los actores involucrados, fortaleciendo los mecanismos de control y diálogo que aseguran el normal desarrollo de la competencia.