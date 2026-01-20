Local Concordia

CIERRE DE URNA Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL CARNAVAL DE CONCORDIA

20 enero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

CIERRE DE URNA Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL CARNAVAL DE CONCORDIA

El Ente Permanente de Carnaval informa que este pasado lunes se llevó a cabo una instancia de trabajo vinculada al desarrollo del proceso de evaluación del Carnaval de Concordia 2026, con la participación de los fiscales de las cuatro comparsas.

Durante el encuentro se realizó el cierre de urna junto a la Escribana Marisa García y se establecieron los horarios correspondientes para las entrevistas con los jurados, reafirmando el compromiso institucional con un proceso ordenado, claro y transparente.

En este marco, el Director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, expresó: “Estas instancias son fundamentales para garantizar reglas claras, transparencia y confianza entre todas las comparsas y la organización. Nuestro objetivo es que cada etapa del carnaval se desarrolle con seriedad y responsabilidad”.

El Ente Permanente de Carnaval continúa trabajando de manera articulada con todos los actores involucrados, fortaleciendo los mecanismos de control y diálogo que aseguran el normal desarrollo de la competencia.

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

CONVOCATORIA A INTERESADOS EN ESPACIO GASTRONÓMICO AEROPUERTO DE CONCORDIA “J.J. PIERRESTEGUI”

20 enero, 2026
maxi
Local Concordia

COMENZÓ LA PRETEMPORADA DEL C. A. LAS HERAS DE CARA AL TORNEO APERTURA 2026 - GACETILLA DE PRENSA

19 enero, 2026
maxi
Local Concordia

MÁS DE 400 EMPRENDEDORES RECIBIERON HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y PROGRAMAS DE APOY O

19 enero, 2026
maxi
Local Concordia

ESTA SEMANA CONTINÚAN LAS INSCRIPCIONES PARA EL PROGRAMA “CENTROS DE FAMILIA”

19 enero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

CIERRE DE URNA Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL CARNAVAL DE CONCORDIA

20 enero, 2026
maxi
Local Concordia

CONVOCATORIA A INTERESADOS EN ESPACIO GASTRONÓMICO AEROPUERTO DE CONCORDIA “J.J. PIERRESTEGUI”

20 enero, 2026
maxi
Local Concordia

COMENZÓ LA PRETEMPORADA DEL C. A. LAS HERAS DE CARA AL TORNEO APERTURA 2026 - GACETILLA DE PRENSA

19 enero, 2026
maxi
Local Concordia

MÁS DE 400 EMPRENDEDORES RECIBIERON HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y PROGRAMAS DE APOY O

19 enero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com