RECOMENDACIONES DE BROMATOLOGÍA PARA EL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, brinda una serie de recomendaciones a tener en cuenta después de comprar las frutas y verduras:
Proceda a lavarlas bajo un chorro de agua corriente, refregando con las manos para eliminar restos de tierra y suciedad.
Luego desinfectarlas sumergiéndolas en agua con lavandina (unas 3 gotas de lavandina por litro de agua) y dejarlas unos 10 minutos. Otra opción para desinfectar, es sumergirlas por 10 minutos en agua con vinagre (un vaso de vinagre por litro de agua).
Pasado este tiempo, enjuagar con abundante agua potable.
Una vez enjuagadas, póngalas sobre unas hojas de papel de cocina para secarlas, luego guardar en la heladera.
Es importante no emplear lavandina en gel, con desengrasante o perfumada. Solo emplear lavandina que diga en su rótulo apta para desinfectar alimentos y agua.