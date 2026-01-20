CONVOCATORIA A INTERESADOS EN ESPACIO GASTRONÓMICO AEROPUERTO DE CONCORDIA “J.J. PIERRESTEGUI”

El Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto Concordia (E.D.A.A.C.) convoca a interesados en la explotación del espacio gastronómico ubicado en la terminal de pasajeros.

En el marco de lo establecido por la Ordenanza Municipal N.° 34.698, el E.D.A.A.C. habilita el mecanismo de contratación directa, adjudicando el espacio a quien presente la mejor propuesta. La convocatoria está dirigida a empresas del rubro gastronómico de reconocida trayectoria, franquicias y/o desarrollos afines.

Los interesados podrán visitar el Aeropuerto de Concordia de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas para recibir información detallada sobre el local, los requerimientos que contempla el pliego y las condiciones generales del servicio que deberán prestar. La fecha límite para la presentación de propuestas será el viernes 6 de febrero hasta las 10:00. Las mismas deben entregarse en sobre cerrado en las oficinas del Aeropuerto de Concordia "J.J Pierrestegui", sito en Av. Monseñor Rösch 5800.

El servicio gastronómico estará destinado a pasajeros, turistas que visiten la ciudad, tripulaciones, personal aeroportuario y público en general.