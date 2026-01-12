CODESAL anuncia el tercer llamado a licitación pública para dos cantinas del Lago de Salto Grande

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) comunica la apertura del tercer llamado a licitación pública para la concesión de dos espacios gastronómicos

Estos son:

- Cantina Termas de Punta Viracho

- Cantina Camping Las Palmeras

La apertura de los sobres se realizará el viernes 23/01 a las 10:00hs.

Las personas interesadas podrán solicitar los pliegos y obtener información adicional a través del Área Contable de CODESAL, mediante el correo electrónico: areacontablecodesal

Con este nuevo llamado a licitación pública, CODESAL y el Gobierno de Entre Ríos continúan promoviendo el fortalecimiento de la infraestructura turística del Lago de Salto Grande, impulsando acciones que acompañan el crecimiento del sector y fomentan nuevas oportunidades para el desarrollo local.

En este marco, se convoca a las personas interesadas a presentar sus propuestas para la concesión de las cantinas, alentando la incorporación de alternativas que contribuyan a diversificar la oferta existente y a mejorar la experiencia de quienes visitan el Lago.