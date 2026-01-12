Local Concordia

CODESAL anuncia el tercer llamado a licitación pública para dos cantinas del Lago de Salto Grande

12 enero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) comunica la apertura del tercer llamado a licitación pública para la concesión de dos espacios gastronómicos

Estos son:
- Cantina Termas de Punta Viracho
- Cantina Camping Las Palmeras

La apertura de los sobres se realizará el viernes 23/01 a las 10:00hs.

Las personas interesadas podrán solicitar los pliegos y obtener información adicional a través del Área Contable de CODESAL, mediante el correo electrónico: areacontablecodesal

Con este nuevo llamado a licitación pública, CODESAL y el Gobierno de Entre Ríos continúan promoviendo el fortalecimiento de la infraestructura turística del Lago de Salto Grande, impulsando acciones que acompañan el crecimiento del sector y fomentan nuevas oportunidades para el desarrollo local.

En este marco, se convoca a las personas interesadas a presentar sus propuestas para la concesión de las cantinas, alentando la incorporación de alternativas que contribuyan a diversificar la oferta existente y a mejorar la experiencia de quienes visitan el Lago.

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BARRIO LA BIANCA

12 enero, 2026
maxi
Local Concordia

EL MUNICIPIO MONITOREA DESDE EL INICIO LA SITUACIÓN VINCULADA A LA EMPRESA EGGER Y REFUERZA LAS ACCIONES D E CONTROL

12 enero, 2026
maxi
Local Concordia

CONCORDIA VIVIÓ UNA FIESTA DEPORTIVA CON LA MARATÓN INTERNACIONAL DE REYES

11 enero, 2026
maxi
Local Concordia Nación

Maratón de Reyes en Concordia: amplio operativo de seguridad para la largada de esta noche

10 enero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

CODESAL anuncia el tercer llamado a licitación pública para dos cantinas del Lago de Salto Grande

12 enero, 2026
maxi
Local Concordia

PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BARRIO LA BIANCA

12 enero, 2026
maxi
Local Concordia

EL MUNICIPIO MONITOREA DESDE EL INICIO LA SITUACIÓN VINCULADA A LA EMPRESA EGGER Y REFUERZA LAS ACCIONES D E CONTROL

12 enero, 2026
maxi
Local Concordia

CONCORDIA VIVIÓ UNA FIESTA DEPORTIVA CON LA MARATÓN INTERNACIONAL DE REYES

11 enero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com